Видеофакт. «Манчестер Сити» и «Ювентус» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала турнира «Манчестер Сити» победил дома со счетом 7:0 (суммарно — 10:2), а «Ювентус» забил три безответных мяча.

Английский клуб не мог забить более получаса, но на 34-й минуте с пенальти счет открыл Серхио Агуэро. Это был первый из трех голов хозяев, забитых ими за восемь минут. Сначала аргентинец сделал дубль после передачи Рахима Стерлинга, а затем Лерой Сане сделал результативной передачу Александра Зинченко. Во втором тайме «Манчестер Сити» продолжил избиение соперника: на 58-й минуте отличился Стерлинг, на 72-й — Бернарду Силва, на 79-й — Фоден, на 85-й — Габриэл Жезус. Авторы двух последних голов вышли на замену.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянко из Украины провели на поле полный матч в составе своих команд.

Все точные удары в другом матче на счету Криштиану Роналду — 3:0 (суммарно — 3:2). Португалец забивал на 28-й, 49-й и 87-й минутах. По сумме двух встреч дальше прошел чемпион Италии.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс» и «Тоттенхем». Сегодня, 13 марта, определятся последние участники. Оба первых матча «Лион» – «Барселона» и «Ливерпуль» – «Бавария» завершились с нулевым счетом.