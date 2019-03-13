Минского врача-трансфузиолога осудили за кражу лекарства

Сотрудника ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» обвиняли в хищении и сбыте восьми ампул наркотического анальгетика.

Фото: belarusinfo.by

Суд Московского района Минска наказал врача тремя годами колонии, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Обвиняемый являлся дежурным врачом и похитил промедол в помещении гематологического отделения ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Похищенное лекарство он продал.