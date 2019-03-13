В Минске снесут конструкции долгостроя «ЕвроСити»

Инвестиционной программой города в текущем году предусмотрен снос трех объектов незавершенного строительства во Фрунзенском районе, включая так и не возведенный МФК «ЕвроСити» на ул. Притыцкого.

Долгострой «ЕвроСити»

В 2018 году участок между станциями метро «Спортивная» и «Кунцевщина» изъяли у застройщика, который так и не сдал комплекс с торгово-развлекательным центром, офисами и апарт-отелем. Работы остановились на уровне свай.

Подрядная организация, которую пока не выбрали, осуществит демонтаж, засыплет котлован и благоустроит территорию. Работы планируют провести в мае и июне. Позже участок выставят на аукцион для строительства нового объекта. Торги должны пройти в первой половине года.