Оршанец разбил окно магазина и вынес спиртное

Пьяный житель райцентра отправился за добавкой в ближайший магазин, но тот уже закрылся.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

По сообщению УВД Витебского облисполкома, хулиган разбил камнем витрину, залез внутрь и стал забирать с полок коньяк. На шум выбежали продавщицы, которые переодевались после рабочей смены, но они не смогли остановить вора. Тот выбросил украденное через окно и стал выбираться через пробоину.

Под окном стоял знакомый одной из продавщиц, который дожидался женщину после работы. Он сумел обездвижить грабителя.