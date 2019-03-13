Оршанец разбил окно магазина и вынес спиртное

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Пьяный житель райцентра отправился за добавкой в ближайший магазин, но тот уже закрылся.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

По сообщению УВД Витебского облисполкома, хулиган разбил камнем витрину, залез внутрь и стал забирать с полок коньяк. На шум выбежали продавщицы, которые переодевались после рабочей смены, но они не смогли остановить вора. Тот выбросил украденное через окно и стал выбираться через пробоину.

Под окном стоял знакомый одной из продавщиц, который дожидался женщину после работы. Он сумел обездвижить грабителя.
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Тэги: кража пьянство уголовное дело Город: Орша

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