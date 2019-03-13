Гродненская уборщица сдала милиции нечестного нанимателя

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В отношении жительницы Гродно 1986 года рождения возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

По данным областного УВД, председатель товарищества собственников одного из домов в 2017 году приняла на работу трех граждан, но по указанию они выполняли меньший объем работы, а «лишнюю» заработную плату возвращали нанимателю.

Все шло гладко, пока у нее не возник конфликт с нанятой уборщицей. После инцидента та рассердилась и сообщила обо всех подробностях схемы в правоохранительные органы.

Мошеннице грозит штраф или лишение свободы сроком до четырех лет.
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Тэги: мошенничество злоупотребление служебными полномочиями Город: Гродно

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