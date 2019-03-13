Видеофакт. Гродненский лихач скрывался от ГАИ

Водитель без прав не остановился по требованию инспектора в районе поселка «Южный», скрывался по улицам, несколько раз выезжал на полосу встречного движения.

По данным областной Госавтоинспекции, 31-летний бесправник скрывался от погони ночью 16 февраля. Его заблокировали служебными автомобилями ДПС возле Юбилейного озера.

Лихач забрал друзей на Индурском шоссе, чтобы с ними на автомобиле «Додж» покататься по городу. Пассажир снимал побег от ДПС на видео.

Водителя оштрафовали на 20 базовых величин, за повторное нарушение его привлекут к уголовной ответственности и будут судить.