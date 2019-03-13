Между Минском и Москвой увеличили число авиарейсов

Авиационные администрации двух государств договорились об увеличении количества рейсов до 63-х в неделю для каждой из сторон.

Протокол по итогам консультаций опубликовали на сайте Росавиации. В нем указано, что частоту полетов между столицами увеличат с конца марта по конец октября.

«Для российской стороны дополнительные семь рейсов в неделю будут предоставлены перевозчикам, фактически не выполняющим рейсы по маршруту», — уточнили в документе.

Прямые рейсы между Минском и Москвой пока выполняют российские «Аэрофлот» и «ЮТэйр», а также «Белавиа».