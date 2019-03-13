Энрике Иглесиас выступит в Минске в рамках мирового тура

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3 декабря на «Минск-Арене» состоится большой концерт Энрике Иглесиаса. Звезда мировой поп-музыки возвращается в белорусскую столицу через десять лет после первого визита.

Минск попал в список городов нового мирового тура Энрике Иглесиаса All the hits Live, который начался еще в прошлом году и возобновится 5 мая в Риме. Отыграв шесть концертов, Энрике сделает перерыв до декабря, когда посетит с концертами Загреб, Минск, Ригу и Мадрид.

Специально для тура All the hits Live было разработано абсолютно новое шоу с двумя сценами, светодиодным экраном в 500 квадратных метров и множеством звуковых и световых спецэффектов.


Концерт Иглесиаса в Минске прошел при полном аншлаге, фоторепортаж

Ныне 43-летний Энрике Иглесиас впервые приезжал в Минск в апреле 2009 года. Тогда поп-звезда давал концерт во Дворце спорта — самой большой на тот момент концертной площадке — и предсказуемо собрал аншлаг. В Минск Иглесиас прилетел за два дня до концерта на личном самолете, а репетиция певца длилась более 12 часов.

Продажа билетов на минский концерт Энрике Иглесиаса стартует 14 марта. Первые две тысячи покупателей получат 10-процентную скидку.

 
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Тэги: поп-музыка Персона: Энрике Иглесиас Город: Минск

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