Начальник Генштаба обсуждает в Москве военное сотрудничество стран СНГ

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В Москве проходит очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ. Участие в нем принимает белорусская делегация во главе с первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым.

Олег Белоконев. Фото: пресс-служба Министерства обороны

По сообщению Минобороны, в ходе заседания предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Наряду с этим будут рассмотрены концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств до 2025 года и совместные мероприятия вооруженных сил государств-участников в 2020 году.

Запланированы ряд двусторонних переговоров Олега Белоконева с главами делегаций оборонных ведомств государств Содружества, в ходе которых планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества и его перспектив.
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Тэги: Генштаб Минобороны Беларусь-Россия СНГ Персона: Олег Белоконев Город: Москва

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