В Беларуси впервые пройдет финансовая олимпиада. Лучших трудоустроят

В Минске с 11 по 12 апреля пройдет первая Открытая олимпиада по финансовому анализу. В ней смогут принять участие студенты и магистранты всех вузов страны, рассказали в «Альфа-Банке» (Беларусь), выступившим партнером олимпиады.

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Олимпиада призвана содействовать развитию финансовой грамотности в Беларуси. А попутно позволит решить две важные задачи: найти перспективных молодых аналитиков и привить студентам идею постоянного обучения с учетом мировых стандартов CFA (Chartered Financial Analyst).

Принять участие в олимпиаде можно бесплатно. Олимпиада проводится ФММП БНТУ при поддержке Национального банка и Министерства финансов, а также при титульном партнерстве «Альфа-Банка».

Проверить свои навыки могут студенты и магистранты всех белорусских университетов. Им предстоит в течение 180 минут решить 120 задач на английском языке. Задания максимально приближены к требованиям CFA Level 1 Exam — первой ступени получения престижного сертификата в сфере финансового анализа, который выдается уже 55 лет в 27 странах и аффилирован с 550 университетами планеты.

Победитель олимпиады получит приглашение в финансовый блок «Альфа-Банка». Ему также оплатят регистрацию, сдачу экзаменов и учебные материалы всех трех ступеней сертификата CFA Institute.

«Сейчас на рынке востребованы молодые специалисты с математическими способностями, знанием финансового анализа и хорошим владением английского. Белорусские банки активно используют принципы из программы CFA, проявляя особый интерес при найме к кандидатам с соответствующими навыками, — подчеркнул финансовый директор «Альфа-Банка» и, кстати, обладатель сертификата CFA Никита Гуляев. — Мы видим, что под стать тенденции развивается и система образования, приближая свои программы к международным стандартам. Проведение олимпиады лишь повысит качество подготовки финансовых аналитиков и заодно усилит взаимодействие финсектора и сферы образования».

Специалисты с навыками CFA больше всего нужны банкам, работающим с международным рынком. Их навыки, в частности, необходимы для развития формата доверительного управления, когда банк от имени клиента приобретает ценные бумаги на международных биржах и формирует инвестпортфели.