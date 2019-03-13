Стало известно, кто будет озвучивать на мове «Секс в большом городе»

Завершился кастинг на белорусскую озвучку героев сериала «Секс в большом городе». Из пятидесяти участников, вышедших в финальное прослушивание, жюри отобрало шесть человек.

Работа над озвучкой начинается уже сегодня, а премьера «Секса в большом городе» по-белорусски состоится в начале апреля: увидеть первый эпизод можно будет на видеосерсисе VOKA в разделе «CINEVOKA – кино по-белорусски».

Список победителей и итоговое распределение ролей выглядят следующим образом:

Керри — Татьяна Гладкая;

Саманта — Елена Ледохович;

Миранда — Олеся Левкович;

Шарлотта — Анна Липай;

Мистер Биг — Александр Крапиневич;

Стенфорд — Андрей Лещинский.

После объявления о кастинге организаторы получили 417 заявок. В финал прошли 50 лучших: 14 молодых людей и 36 девушек. В списке финалистов фигурировали и известные фамилии: например, самая первая участница детского «Евровидения» от Беларуси Ольга Сацюк или сразу три участника группы «Тяни-Толкай» — Павел Клышевский, Павел Тараймович и Андрей Заяц.

Быстрее всего организаторы и жюри проекта определились с кандидатами на мужские роли. А вот сложнее всего оказалось выбрать идеальные голоса для озвучки Миранды и Шарлотты.