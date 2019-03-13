Минск назвали худшим городом Европы по качеству жизни

В рейтинг Quality of Living Rankings международной консалтинговой компании Mercer включены 231 город.

Вена. Фото: EJ.by

Как говорится в сообщении на сайте компании, в этом году Минск (188), Тирана (175) и Петербург (174) остаются городами Европы с самым низким рейтингом.

Первое место уже в десятый раз заняла Вена. Второе место досталось Цюриху, третье поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд.

Из соседних столиц наилучшие показатели у Вильнюса (81-е место), Варшавы (82-е) и Риги (90-е). Москва заняла 167-е место, Киев — 173-е.

Рейтинг Quality of Living Rankings составляется с учетом 39 факторов, сгруппированных в 10 категорий: политическая, социальная, экономическая и социально-культурная среда, медицина и здоровье, инфраструктура и транспорт, возможности для отдыха, школы и образование, жилье, окружающая среда, потребительские товары.