Большой театр Беларуси ставит оперетту «Летучая мышь»

В Большом театре Беларуси начались репетиции оперетты Штрауса «Летучая мышь» в постановке венгерского режиссера Габора Миклоша Кереньи. Премьера запланирована на 16 апреля.

Габор Кереньи. Фото Аники Неделько

Габор Кереньи является художественным руководителем Будапештского театра оперетты и мюзикла и не в первый раз ставит «Летучую мышь» за границей. Его спектакли идут в Зальцбурге, Санкт-Петербурге, Праге, Вене, Тель-Авиве, Бухаресте, Мюнхене.

«Мы создаем спектакль, который сохранит традиции первой оперетты 1874 года, но также вберет в себя все самое лучшее из того, что существует на сегодня», — отметил режиссер.

Художником по костюмам для минской постановки приглашена Агнеш Дярмати, создававшая костюмы для «Мефисто» Иштвана Сабо («Оскар» 1982 года за лучший иноязычный фильм), а сценография принадлежит ее ученику Тамашу Ракаи. Дирижером-постановщиком стал итальянский маэстро Джанлука Марчано.

Главные партии в «Летучей мыши» исполнят ведущие солисты оперы: Анастасия Москвина, Елена Сало, Ирина Кучинская, Елена Синявская, Елена Таболич, Василий Мингалев, Александр Краснодубский, Сергей Лазаревич, Денис Янцевич, Александр Михнюк и другие.

В репертуаре Большого театра Беларуси уже была «Летучая мышь». Ее давали в начале 1960-х.