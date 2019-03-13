Беларусь по уровню взяточничества опередила Россию в пять раз

По количеству случаев взяточничества на 10 тысяч человек Беларусь опережает Россию в пять раз, причем эта разница постоянно увеличивается. Такие сравнительные данные приводятся в новом статсборнике «Беларусь и Россия — 2018», который каждые два года готовят статистические службы двух стран.

Сообщается, что с 1995 года количество случаев взяточничества в расчете на 10 тыс. человек в России практически не изменилось, а в Беларуси этот показатель постоянно увеличивается.

Так, в России количество случаев взяточничества на 10 тыс. человек в 1995 году составляло 0,3, а в 2017-м — 0,4. В то же время в Беларуси данный показатель в 1995 году составлял 0,6, в 2015-м достиг 1,2, в 2016-м — 1,3, а в 2017-м на 10 тыс. человек в Беларуси пришлось два случая взяточничества.

В Беларуси, по данным прокуратуры, в 2018 году наблюдался рост коррупционных преступлений. В частности прокурор Минской области Олег Лаврухин на пресс-конференции в феврале констатировал, что в столичном регионе за прошлый год количество выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 85% по сравнению с 2017-м.

При этом представитель прокуратуры констатировал, что наибольшее количество уголовных дел было возбуждено по ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки).