МТС составил портрет белорусского абонента мобильной связи

Телеком-оператор МТС проанализировал привычки своих пользователей и составил портрет белорусского абонента мобильной связи.

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Женщины чаще мужчин говорят по телефону — в среднем 123 часа в год против 98 и чаще отправляют SMS — 56 против 51 раза. При этом мужчины больше потребляют трафик — около 58 ГБ в год против 52 у женщин.

Активнее всего белорусы пользуются мобильной связью с понедельника по пятницу. В эти дни голосовой трафик расходуют около 80% женщин и 76% мужчин. Самый «разговорчивый» день — пятница, а «самый» тихий — воскресенье.

Интенсивность потребления мобильной связи в течение дня почти не зависит от пола. Высокая нагрузка на сеть начинается с 10 часов и достигает пика в 16 часов, в это время звонят и выходят в интернет в среднем 37% абонентов.

Больше всего женщин среди абонентов оказалось в Ляховичах, Калинковичах и Кричеве: их доля от общего количества жителей этих городов превышает 59% в каждом из населенных пунктов.

Больше всего мужчин-абонентов находится в Островце — здесь их доля составляет 66% от общего количества жителей. В тройку также вошли Жлобин и Жодино.