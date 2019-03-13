В Минске горел гаражный кооператив

Днем в столичном гаражном кооперативе «Южный» (расположен на улице Машиностроителей, 14»А») произошел пожар.

Как выяснилось в ходе разбирательства, все началось с пожара в одном из боксов, в котором находился шестилетний «Хёнде Санта Фе».

Огнем был поврежден указанный автомобиль, а также другое имущество, находящееся в боксе.

Кроме этого, в соседнем гараже повреждена краска и пластиковые элементы десятилетнего «Опель-Астры. Есть повреждения и в еще дном боксе.