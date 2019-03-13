Минск и Москва обсудили проблематику информационной безопасности

В Минске 13 марта состоялись белорусско-российские межведомственные консультации по проблематике международной информационной безопасности.

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Мероприятие прошло под председательством заместителей государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимира Арчакова и России Олега Храмова.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе консультаций состоялся «заинтересованный обмен мнениями о ситуации в области международной информационной безопасности, в том числе в контексте стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, а также рисков и угроз, связанных с их злонамеренным использованием».

«Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и России на этом направлении в международных организациях, в частности ООН и ОБСЕ, а также осуществление белорусско-российского Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — добавили в пресс-службе.

Арчаков в беседе с журналистами заявил, что основные вызовы и угрозы для Беларуси в сфере информационной безопасности происходят извне.

«Защититься от них автономно и самостоятельно практически невозможно, поэтому Беларусь заинтересована в интеграции в глобальные и региональные системы информационной безопасности», — отметил он в новостном сюжете телеканала «Беларусь 1».

По словам Храмова, проблемы информационной безопасности «в современных условиях являются одними из самых основополагающих».

«Вчера президент Республики Беларусь рассматривал этот вопрос. Определились в Минске по поводу того, как дальше эту работу строить. Поэтому в рамках Союзного государства мы этот вопрос также рассмотрим», — заявил он телеканалу СТВ.

Отметим, что для освещения сегодняшнего мероприятия был приглашен узкий круг журналистов, включая государственные телеканалы и информагентства.

Александр Лукашенко 12 марта провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждался проект концепции информационной безопасности Беларуси. Глава государства заявил о необходимости расширить сферу влияния отечественных СМИ, а также принять меры по повышению доверия населения к официальным массмедиа.

Арчаков 12 марта сообщил БелаПАН, что концепция, скорее всего, будет официально опубликована на следующей неделе. По его словам, документ нацелен на активную работу госструктур в инфопространстве «без дополнительных команд и указаний».

Он также отметил: «У нас по умолчанию все СМИ имеют право на свободное выражение мнения и свободное распространение полной достоверной информации, поэтому разделения СМИ (по форме собственности. — БелаПАН.) в концепции нет. Но государство говорит о том, что каждое СМИ, к какому бы сегменту оно ни относилось — государственному или частному, — должно распространять информацию достоверную, не искаженную».