Застройщиков возьмут в ежовые рукавицы

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Министерство архитектуры и строительства по предложению МВД сейчас разрабатывает документ, который, как предполагается, предпишет организациям — застройщикам с государственной долей в уставном фонде продавать квартиры на аукционах, сообщил на пресс-конференции 13 марта в Минске заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев.

Фото pixabay.com

По его словам, МВД постоянно информирует высших должностных лиц и государственные органы «об имеющихся рисках, угрозах и условиях, создающих предпосылки для противоправных действий, с вынесением соответствующих предложений по их нейтрализации либо минимизации возможных негативных последствий».

«Как пример могу привести факт информирования Совета министров о ситуации, складывающейся в сфере реализации застройщиками, в уставном фонде которых имеется доля государственной собственности, объектов недвижимости, финансирование которых осуществляется с использованием долевого строительства, — сказал Балабуев. — Все вы наверняка помните череду публикаций в СМИ сведений об ажиотажном спросе на квартиры, которые реализовывали управления капитального строительства. С целью минимизации подобных фактов мы проинформировали об этом премьер-министра с предложением внести изменения в действующее законодательство, которые бы регламентировали продажу подобных квартир исключительно на аукционе».

«Мы нашли соответствующую поддержку премьер-министра. В настоящее время Министерством архитектуры и строительства разрабатывается проект соответствующего нормативного акта, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят», — добавил представитель МВД.

Александр Лукашенко поднял упомянутую тему 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса. Он упомянул один из вопиющих фактов, о котором ему доложили.

«Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме, а после ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной 650 долларам, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене.

«54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу», — заявил официальный лидер. Он потребовал навести порядок в этой сфере.
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Тэги: строительство жилья жилищное строительство Персона: Валерий Балабуев

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