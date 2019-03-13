Шуневич нанес удар по чиновникам из кадрового реестра президента

За 2018 год органы внутренних дел зарегистрировали 6,3 тыс. преступлений в экономической сфере, что на 5,7% меньше, чем в 2017-м, сообщил на пресс-конференции 13 марта в Минске заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев.

По его словам, служба, которую он представляет, в прошлом году вскрыла 185 фактов «хищения путем злоупотребления служебным положением» (ст. 210 УК), 581 факт растраты (ст. 211 ), 109 фактов превышения власти и служебных полномочий (ст. 426), 43 факта злоупотребления служебными полномочиями (ст. 424), 10 фактов бездействия власти (ст. 425), 18 случаев взяточничества должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430).

Было установлено 2.406 лиц, совершивших преступления в экономической сфере. В том числе, как сказал Балабуев, «изобличено десять государственных должностных лиц, должности которых входят в кадровый реестр главы государства; тринадцать должностных лиц, занимающих ответственное положение».

«В части выявленных фактов взяточничества следует отметить, что самый крупный задокументированной размер взятки, полученной при задержании с поличным, в истекшем году составил 85 тыс. евро. Общая сумма предмета взятки по итогам нашей работы за год составила 544 тыс. долларов», — сообщил представитель МВД.

По данным министерства, сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями за прошлый год предотвратили причинение вреда экономическим интересам государства на 5,4 млн рублей, а сумма изъятых из незаконного оборота денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 6,8 млн рублей.