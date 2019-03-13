Американцы увеличат поставки в Беларусь онкологических препаратов

В США подписано соглашение о значительном увеличении поставок специализированных онкологических препаратов в крупнейшие белорусские медицинские центры, сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

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Генеральный директор некоммерческой организации Direct Relief, которая занимается предоставлением жизненно важных лекарственных препаратов для лечения рака и других заболеваний, Томас Тиге и заместитель министра здравоохранения Беларуси Вячеслав Шило подписали соглашение о значительном увеличении поставок специализированных онкологических препаратов в крупнейшие медицинские центры Беларуси. Подписание состоялось в штаб-квартире организации в Санта-Барбаре (Калифорния) 8 марта.

Подписанный документ в первую очередь будет поддерживать Научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Минский городской онкологический диспансер.

Белорусская делегация также посетила распределительный центр организации и обсудила текущую и планируемую деятельность в Беларуси. В состав делегации помимо замминистра вошли временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, заведующий кафедрой онкологической урологии НПЦ им. Н.Н.Александрова Сергей Поляков, почетный консул Беларуси в Северной Калифорнии Флорин Чурюк.

Direct Relief уже предоставила Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии медикаментов на 3 млн долларов. А подписанное соглашение свидетельствует об увеличении поддержки белорусских онкологических медучреждений в ближайшие месяцы.

Как сообщал БелаПАН, согласно последним данным, за пять лет общая онкологическая заболеваемость в Беларуси увеличилась на 11%, смертность от рака выросла на 2%. Среди трудоспособного населения заболеваемость увеличилась на 12%, а смертность сократилась на 4,5%.

Всего в 2018 году на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состояло 307.566 человек, из них около 60% находится под наблюдением пять и более лет.