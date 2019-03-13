За взятку задержан директор крупной столичной компании

Управлением Следственного комитета по Минску расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Чистый свет плюс».

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Как сообщает СК в своем телеграм-канале, руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 431 Уголовного кодекса (дача взятки). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сайте ООО «Чистый свет плюс» говорится, что это крупнейшая в Беларуси компания по управлению и эксплуатации недвижимости, работает на рынке более 20 лет, имеет в штате порядка трех тысяч сотрудников. Входит в группу компаний, которая ведет свою деятельность по всей Беларуси, России и в Украине.

В число услуг входит управление и комплексное обслуживание недвижимости, управление эксплуатацией недвижимости; техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и прилегающих территорий, аварийно-восстановительные работы; содержание объектов недвижимости и прилегающей территории: уборка (клининг) помещений, территорий, вывоз мусора и снега, уход за фасадами, окнами, покрытиями, мебелью, озеленение.