Глава Молодечненского района хочет такие же льготы, какие предоставлены Орше

Льготы, которые получила Орша (Витебская область) согласно недавнему указу президента, возможно, получит и Молодечно. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Молодечно заявил председатель райисполкома Юрий Горлов.

Юрий Горлов / Фото с сайта Молодечненского райисполкома

«Четко было обозначено руководством нашей страны, что опыт Орши необходимо перенести на развитие других крупных городов. Так, в Минской области это Борисов, который побольше по численности населения, и Молодечно. Конечно, мы хотим получить такие же налоговые льготы, как и Орша. Это даст еще более серьезный толчок для развития региона», — считает Горлов.

Он сообщил, что Молодечненский райисполком запросил план развития Орши, чтобы перенять опыт, сделав акцент на промышленность региона, сам город, который «имеет большой потенциал промышленного и социального развития».

Горлов отметил, что в регионе работает 39 промышленных предприятий. Более 70% объема производства приходится на такие предприятия, как «Велес-Мит», «Молодечненский молочный комбинат», «Юлайн», «Малиновщизненский спиртоводочный завод», «Аквадив», «Минский мебельный центр», «Молодечномебель», «Молодечненский комбинат хлебопродуктов», «Забудова», «Дилис Косметик». Кроме того, зарегистрировано 1,5 тыс. юрлиц малого и среднего бизнеса и 3,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Если ранее наш регион имел проблему с безработицей, которая была выше чем в среднем по стране, сейчас ситуация выравнивается. За год уровень безработицы снизился с 0,9% от экономически активного населения до 0,3% на начало текущего года. У нас уже предлагается 1.000 вакансий. Правда, есть вопрос, с каким уровнем оплаты, хотелось бы выше», — заметил руководитель региона.

По мнению Горлова, толчок дальнейшему развитию района даст и привлечение отечественных и иностранных инвесторов. Он напомнил, что 96 га, ранее принадлежавших крупным предприятиям, отнесены к СЭЗ «Минск». «Польская мебельная компания GABI, которая сотрудничает с концерном IKEA, рассматривает возможность размещения производства в Молодечно на одной из двух площадок, размещенных на заводе металлоконструкций или заводе ЖБИ. Планируется создать 250 новых рабочих мест», — сообщил Горлов.

Сегодня Молодечненский район предлагает инвесторам 26 площадок: 13 через аукционы и 13 — на условиях инвестиционного договора. «Интерес инвестировать в наш регион проявляют также бизнесмены из Германии, России. В ближайшее время состоятся визиты в Молодечно представителей посольств Германии, Польши и России, с которыми мы обсудим возможности для бизнесменов из этих стран и наши предложения», — отметил Горлов. Он не исключил приход инвесторов и из США.

По информации главы райисполкома, в 2018 году предприятия региона поставили продукции на экспорт на сумму 263 млн долларов, что на 14% больше, чем в 2017 году. Товары поставлялись в 37 стран, 75% экспорта пришлось на Россию. «Мы также активно работаем с Китаем и диверсифицируем рынки сбыта», — сказал Горлов.