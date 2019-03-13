Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Арнд Пайффер. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Второе место занял болгарский спортсмен Владимир Илиев, проигравший чемпиону 1 мин. 8,7 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Тарье Бё (+1:09,1).

Илиев и Бё-старший допустили по одному промаху. Пайффер прошел всю дистанцию без осечек. Таким же стрелковым результатом среди всех 102 участников гонки может похвастать только норвежец Ветле Кристиансен (+1:59,2), занявший 8-е место.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Владимир Чепелин, с двумя промахами занявший 15-е место (+2:55,7). Роман Елётнов показал 33-е время (4 промаха; +4:59,3), Сергей Бочарников — 49-е (4; +6:49,0), Антон Смольский — 58-е (5; +7:51,8).

Владимир Чепелин. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Для Арнда Пайффера это вторая медаль Эстерсунда. Ранее он взял серебро в смешанной эстафете. Всего же он стал пятикратным чемпионом мира.

31-летний Владимир Илиев впервые в карьере взошел на пьедестал чемпионата мира. Ранее его лучшим результатом было 6-е место в преследовании на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти.

Недавний двукратный чемпион Европы Тарье Бё выиграл свою 17-ю медаль на чемпионатах мира, восемь из них — золотые.

14 марта в Эстерсунде пройдет одиночная смешанная эстафета. Беларусь побежит под 15-м номером. Всего на гонку заявлено 29 команд.