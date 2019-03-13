Сайдик: объявленное на Донбассе весеннее перемирие не соблюдается

Весеннее перемирие на Донбассе, объявленное с 8 марта, не соблюдается. Об этом сообщил журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

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Перемирие было объявлено по итогам видеоконференции контактной группы 7 марта. Его принятие приветствовало руководство ОБСЕ.

«Несколько дней назад группа по безопасности подтвердила приверженность режиму прекращения огня начиная с 8 марта. Хотя в первые дни его действия число нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют, — отметил дипломат. — Призываю стороны принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия».

Этот вопрос, как подчеркнул дипломат, был сегодня основным в работе подгруппы по безопасности, которая также обсудила аспекты гуманитарного разминирования.

Он сообщил, что стороны продолжают обсуждение списков лиц для обмена пленными. «Уточняется положение тех лиц, которые находятся в этих списках. Это очень детальная работа, она идет. Это делается послом Тони Фришем (координатор гуманитарной подгруппы. — БелаПАН)», — добавил представитель ОБСЕ. Гуманитарная рабочая группа, по его словам, также обсудила необходимые условия улучшения линии соприкосновения.

По словам Сайдика, экономическая подгруппа вновь обсуждала вопросы восстановления водоснабжения в Донецкой и Луганской областях, включая необходимые ремонтные работы и соблюдение графика аудита компании «Вода Донбасса», и выплаты пенсии жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«В повестке дня сегодняшней встречи политической рабочей группы были два дискуссионных документа, подготовленных послом Пьером Морелем (координатор подгруппы. — БелаПАН). Они предназначены для обсуждения существующего статуса-кво по имплементации формулы Штайнмайера и амнистии», — добавил представитель ОБСЕ.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 27 марта.