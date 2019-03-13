С 1 января начнется выдача ID-карт и биометрических паспортов

Министерство внутренних дел 1 января 2020 года начнет широкомасштабную выдачу ID-карт, а также биометрических паспортов гражданина Республики Беларусь для выезда за границу. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ 13 марта глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, как и ныне действующие, биометрические паспорта будут бумажные. «То есть они схожи, в принципе, с национальным паспортом гражданина Республики Беларусь, который мы оформляем до настоящего времени. Они будут просто иметь электронный носитель информации. Есть уже решение резидента по данному вопросу: с 1 января 2020 года Министерство внутренних дел начнет широкомасштабную выдачу гражданам Республики Беларусь, а так же иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, документов, удостоверяющих личность, в виде ID-карты с электронным носителем с соответствующей информацией, а также биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу», — рассказал Бегун.

Отвечая на вопрос, в чем преимущество биометрического паспорта, глава департамента по гражданству и миграции МВД отметил: «Во-первых, биометрический паспорт предназначен исключительно для выезда за границу. Он имеет 30 листов, предназначенных для проставления виз и отметок о пересечении границы. Кроме того, предполагается и планируется, что гражданин Республики Беларусь может одновременно иметь два биометрических документа для пересечения границы — для того, чтобы облегчить его мобильность. Кроме того, биометрический паспорт имеет так называемый электронный чип, где будут содержаться все его персональные данные», — пояснил он.

Фактически, продолжил Бегун, владелец биометрического паспорта вызывает меньше недоверия у представителей правоохранительных органов, а также у компетентных органов иностранных государств, которые отвечают за пересечение границы или за выдачу виз. Кроме того, биометрический паспорт имеет гораздо больше степеней защиты от подделки.

Осенью прошлого года стало известно, что срок введения в Беларуси биометрических документов перенесен с 2019 на 2020 год из-за необходимости интеграции информационных систем.

Ранее также сообщалось, что уже выданные паспорта будут оставаться действительными до окончания срока их действия, в том числе для выезда за пределы страны.