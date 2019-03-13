Немного потеплеет: в четверг ожидается до +9°С

В четверг, 14 марта, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Практически по всей республике выпадут осадки (в основном мокрый снег, дождь).

В Белгидромете прогнозируют, что ночью и утром местами сгустится туман, на некоторых участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный порывистый, днем местами по северо-западу страны сильный порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью: -3..+2°С;

максимальная в середине дня +3..+9°С.

Атмосферное давление будет падать.