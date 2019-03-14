Без «Баварии» и «Лиона». В восьмерку финалистов Лиги чемпионов пробились четыре английских клуба

В Барселоне и Мюнхене прошли два последних матча 1/8 финала футбольного турнира.

Каталонский клуб разгромил гостей из Лиона со счетом 5:1 (общий счет такой же). Аргентинец Лионель Месси оформил дубль и отдал два голевых паса. На 19-й минуте отличился Месси, на 14-й — Коутиньо. На 59-й усилиями Тузара гости отставание сократили, но хозяева забили еще три гола: на 79-й минуте это сделал Месси, на 82-й — Пике, на 87-й — Усман Дембеле.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Баварией» также закончился нулевой ничьей, поэтому небольшое преимущество было на стороне немцев, но дома они уступили — 1:3. Дубль оформил форвард гостей Садьо Мане: на 27-й и 85-й минутах. Еще два гола также забили игроки гостей: на 40-й Матип отправил мяч в свои ворота, а на 70-й ван Дейк — в ворота Нойера.

Участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали: «Аякс», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Порту» и «Ювентус». Жеребьевка состоится 15 март.