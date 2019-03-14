Сельчане спасли соседа на пожаре в Осиповичском районе

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Пожар произошел в частном доме в деревне Малая Горожа.

Фото: mchs.gov.by

По данным МЧС, спасатели обнаружили горение пола и задымление. Хозяина уже спасли местные жители. Его соседка услышала крик о помощи и позвала мужа. Зайдя в дом, они обнаружили на полу в коридоре у выходной двери пострадавшего и вынесли его на свежий воздух.

Сельчанина госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного курения.

Огонь повредил пол, стены и имущество.
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Тэги: пожар МЧС курение Город: Осиповичи

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