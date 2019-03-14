На директора слуцкой фирмы завели уголовное дело

УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы Слуцка, обвиняемой в совершенном повторно мошенничестве в особо крупном размере.

По сообщению ведомства, фигурант работала директором частной фирмы, заключала письменные договоры и устные соглашения с руководителями фермерских хозяйств и различных коммерческих структур на отпуск ей зерновых культур, мясной продукции и иного товара с условием его полной оплаты в оговоренные сроки. Пользуясь отсрочкой платежа, она реализовывала полученную продукцию и в дальнейшем не рассчитывалась с предприятиями.

Кроме того, обвиняемая подделывала бухгалтерские документы, в которые вносила ложные сведения по совершенным сделкам.

Следователи собрали доказательственную базу по 31 эпизоду противоправных действий, в результате которых обманутыми стали 23 юридических и 7 физических лиц. Ущерб от преступной деятельности составил 305 тысяч рублей.

Обвиняемую взяли под стражу. Ее имущество на сумму 45 тысяч рублей арестовали. Уголовное дело передали в прокуратуру для направления в суд.