Минск закупит цветы на полтора миллиона долларов к Евроиграм

«Минскзеленстрой» закупает 2 196 398 штук цветов стоимостью в 3 миллиона 443 тысячи рублей.

/ Общество
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Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, что к II Европейским играм в городе высадят более двух миллионов цветов.

Уже проводится тендер на закупку цветочной рассады. В ассортимент включили те виды, которые стойко переносят городскую среду: петунию, агератум, цинерарию, виолу, тагетисы, сообщает агентство «Минск-Новости».

Весной в Минске расцветут 300 тысяч тюльпанов. Основные работы планируют завершить в начале июня.
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Тэги: II Европейские игры Минскзеленстрой тендер цветы тюльпаны Персона: Анжелика Пузанкова Город: Минск

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