Минск закупит цветы на полтора миллиона долларов к Евроиграм

Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, что к II Европейским играм в городе высадят более двух миллионов цветов.

Уже проводится тендер на закупку цветочной рассады. В ассортимент включили те виды, которые стойко переносят городскую среду: петунию, агератум, цинерарию, виолу, тагетисы, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Весной в Минске расцветут 300 тысяч тюльпанов. Основные работы планируют завершить в начале июня.