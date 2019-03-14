Минск закупит цветы на полтора миллиона долларов к Евроиграм
«Минскзеленстрой» закупает 2 196 398 штук цветов стоимостью в 3 миллиона 443 тысячи рублей.
Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, что к II Европейским играм в городе высадят более двух миллионов цветов.
Уже проводится тендер на закупку цветочной рассады. В ассортимент включили те виды, которые стойко переносят городскую среду: петунию, агератум, цинерарию, виолу, тагетисы, сообщает агентство
Весной в Минске расцветут 300 тысяч тюльпанов. Основные работы планируют завершить в начале июня.