Беларусь приостановила полеты двух моделей Boeing 737

Беларусь присоединилась к европейской директиве о приостановке полетов всех самолетов Boeing моделей 737 MAX 8 и 737MAX 9.

Об этом сообщили в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

В качестве меры предосторожности Европейское агентство по безопасности полетов ввело в действие директиву о летной годности, которая вступила в силу 12 марта 2019 года и приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в Европе.

Кроме того, EASA опубликовало директиву по безопасности, действующую с 12 марта, которая приостанавливает все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран внутри или за пределами Евросоюза на вышеупомянутых типах самолетов.

Как отметили в департаменте по авиации, директивы летной годности в отношении самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, выпущенные Федеральной авиационной администрацией США (FAA), а также EASA, введены в действие в гражданской авиации Беларуси.

«Департамент по авиации внимательно отслеживает официальные консультации между EASA и FAA, а также постоянно анализирует поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах катастрофы, произошедшей 10 марта 2019 года с воздушным судном Boeing 737 МАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines», — отметили в департаменте.

В настоящее время воздушные суда данной модели в гражданской авиации Беларуси не эксплуатируются. В мае 2019 года авиакомпания «Белавиа» планирует получить первый лайнер Boeing 737 МАХ 8. Решение об использовании этих типов самолета в Беларуси будет принято после снятия всех вопросов относительно безопасности модели.

Американская авиастроительная корпорация Boeing накануне рекомендовала временно приостановить полеты всего мирового парка Boeing 737 MAX в количестве 371 самолета, сообщается на сайте компании. Такое решение было принято после после консультации с Федеральной авиационной администрацией США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), авиационными властями и их клиентами по всему миру.