Минское казино «Белая вежа» закрылось и не платит работникам

Бывшие сотрудники одного из самых известных казино страны сообщили, что заведение закрылось из-за долгов.

В редакцию TUT.by обратилась одна из сотрудниц «Белой вежи». По словам женщины и ее коллег, в конце января около 240 сотрудников казино остались без работы из-за внезапного закрытия заведения. Руководство ООО «Плюс» не перечислило в январе на счета работников даже официальный оклад. Сотрудникам дали несколько дней, чтобы забрать личные вещи и трудовые книжки. Заранее о закрытии их не предупреждали.

Сейчас «Белая вежа» закрыта, двери заведения опечатаны самой компанией. Есть предположение, что компанию банкротят и хотят ликвидировать. В Едином государственном реестре сведений о банкротстве ООО «ПЛЮС» пока нет. Известно, что компания подавала заявление о банкротстве, экономический суд его не принял. У компании есть долги перед налоговой на сумму 131 тысяча 856 рублей.

В 2008 году казино уже было на грани закрытия, а в августе 2018 года некоторые сотрудники уходили из-за невыплаты зарплат — это было при последней смене руководства.

Учредителями ООО «Плюс» являются граждане России Леонид Лангоцкий и Константин Репин.