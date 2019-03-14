Кочанова готовит обращение президента к народу и парламенту

Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Наталье Кочановой подготовить обращение президента к народу и парламенту, с которым он должен выступить в апреле, а также заняться подготовкой к предстоящим выборам.

Фото: president.gov.by

«Мы глубоко в теме, до мелочей, надо предлагать варианты, чтобы я мог работать с этим посланием», — сказал глава государства во время доклада Кочановой. Фрагмент беседы был показан по телеканалу СТВ .

Лукашенко также поручил Кочановой заняться подготовкой к парламентским и президентским выборам, которые пройдут в ближайшие два года. «Два года не должны ввергнуть страну в потрясения. Нам надо, чтобы праздником были эти выборы», — подчеркнул он.

Пресс-служба президента сообщает, что во время доклада Лукашенко также упомянул о решениях, принятых по итогам «Большого разговора с президентом». «По многим вопросам экономического характера определились, интеграционные процессы рассматривали — отношения с Россией, Евросоюзом, в ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Приняты важные решения», — цитирует главу государства пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко поручил рассмотреть вопросы, поступившие от граждан накануне «Большого разговора».

«Если 3 тысячи вопросов от людей поступило накануне моего общения с экспертным сообществом, значит, 3 тысячи должны быть рассмотрены. Где-то поручили. Потом перепроверить нужно все равно. Мы не должны показать людям, что послушали их и забыли — мы должны показать, что реагируем на их запросы», — сказал он.