В Барановичах обрушившимся грунтом засыпало мужчину

В Барановичах во время работ по строительству гаража обрушившимся грунтом засыпало мужчину.

Сигнал о чрезвычайном происшествии на улице Королика поступил спасателям в 10:55. На месте выяснилось, что в траншее на глубине двух с половиной метров по голову засыпан грунтом человек.

Мужчина 1952 года рождения был извлечен спасателями из траншеи и передан бригаде скорой помощи. С травмами пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 1, сообщает Брестское областное управление МЧС.