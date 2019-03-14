Видеофакт. В Англии пробили самый нелепый пенальти года

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Хавбек английского «Суонси» Берсант Целина несомненно войдет в историю — если не своими достижениями в игре № 1, то ударом с 11-метровой отметки в поединке чемпионшипа (Д2) против «Вест Бромвича».

Молодой игрок (ему исполнилось 22 года) взялся пробить пенальти, когда его команда проигрывала — 0:1.

Но удар получился таким, что не описать. Лучше посмотреть.

После матча, который «Суонси» проиграл 0:3, партнеры и наставник клуба Целины как могли морально поддерживали игрока, отмечая, что с каждым такое может случиться.
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Тэги: футбол-Англия пенальти Персона: Берсант Целина

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