Видеофакт. В Англии пробили самый нелепый пенальти года

Хавбек английского «Суонси» Берсант Целина несомненно войдет в историю — если не своими достижениями в игре № 1, то ударом с 11-метровой отметки в поединке чемпионшипа (Д2) против «Вест Бромвича».

Молодой игрок (ему исполнилось 22 года) взялся пробить пенальти, когда его команда проигрывала — 0:1.

Но удар получился таким, что не описать. Лучше посмотреть.

PENALTY MISS!







Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.

После матча, который «Суонси» проиграл 0:3, партнеры и наставник клуба Целины как могли морально поддерживали игрока, отмечая, что с каждым такое может случиться.