Видеофакт. В Англии пробили самый нелепый пенальти года
Хавбек английского «Суонси» Берсант Целина несомненно войдет в историю — если не своими достижениями в игре № 1, то ударом с 11-метровой отметки в поединке чемпионшипа (Д2) против «Вест Бромвича».
Молодой игрок (ему исполнилось 22 года) взялся пробить пенальти, когда его команда проигрывала — 0:1.
Но удар получился таким, что не описать. Лучше посмотреть.
После матча, который «Суонси» проиграл 0:3, партнеры и наставник клуба Целины как могли морально поддерживали игрока, отмечая, что с каждым такое может случиться.