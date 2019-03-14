150 человек искали пропавших в Минске девочек

Известие о том, что в Минске пропали две малолетние девочки, в среду взорвало интернет. Неравнодушные пользователи сети делились ссылками на своих страницах. Поисково-спасательным отрядом «Ангел» была организована и проведена операция по розыску детей.

«На протяжении двух часов поступали непрерывно звонки. Люди приезжали в назначенный район поиска. Всех прибывающих как на место поиска, так и по телефону направляли осматривать дворы и прилегающую территорию к дому 51 по улице Сухаревская. Сотрудники милиции, родители девочек, поисковый отряд и более 150 добровольцев – все с нетерпением ожидали свидетелей, нахождения девочек и счастливого завершения поисков», – рассказали в отряде.

Как отмечается, девочек обнаружил таксист Александр, который обратил внимание на двух идущих без взрослых детей.