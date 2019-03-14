Большой театр приглашает на «Седую легенду» — два билета по цене одного

26 марта, в преддверии Международного дня театра, Большой театр Беларуси вновь покажет «Седую легенду» — историю любви, которая живет в веках благодаря двум белорусским классикам: писателю Владимиру Короткевичу и композитору Дмитрию Смольскому.

Фото bolshoibelarus.by

Постановщиком оперы выступил Михаил Панджавидзе. Главные роли исполнят народные артисты Беларуси Нина Шарубина, Сергей Франковский, Владимир Петров. За дирижерским пультом — Вячеслав Чернухо-Волич.

Творческий коллектив оперы «Седая легенда» был отмечен Государственной премией Беларуси.

Специально к этому показу Большой театр проводит акцию — два билета по цене одного.

Кроме того, 26 марта в Большом состоится выставка одного дня — будет представлена книга Бориса Лазуко «У засені замкаў і палацаў. Матэрыяльная культура сацыяльнай эліты Беларусі ХІІ — пачатку ХХ стагоддзя».

Рассказ о книге будет подкреплен раритетными памятниками материальной культуры из фондов Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук, который возглавляет Борис Лазуко.