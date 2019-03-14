Лукашенко вернул в парламент два экономических законопроекта

Президент вернул в парламент законопроекты об инвестициях и приватизации, принятые в двух чтениях нижней палатой и одобренные верхней

Глава государства распорядился вернуть в Палату представителей для повторного рассмотрения и голосования законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «Об инвестициях», принятый в двух чтениях нижней палатой и одобренных верхней палатой. Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» член постоянной парламентской комиссии по экономической политике, активистка Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая.

Возвращен также проект закона «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества».

По информации Канопацкой, Лукашенко считает нецелесообразным прописанный в первом законопроекте порядок компенсации национализируемого и реквизируемого имущества «ввиду его излишней детализации».

Во втором законопроекте глава государства подверг критике определение начальной цены объектов приватизации. Кроме того, по мнению президента, нецелесообразно сокращать срок исковой давности по приватизационным сделкам. Эти положения в проектах документов были в числе основных.

Возвращать законопроекты в нижнюю палату со своими возражениями президенту дает право статья 100 Конституции. Палату представителей, в свою очередь, должна «рассмотреть закон с возражениями президента не позднее 30 дней».

Следует отметить, что проекты законов об инвестициях и приватизации были одними из немногих, разработанных и внесенных на рассмотрение по инициативе депутатов. Проект закона по инвестициям внесен в парламент в октябре 2017 года, прошел первое и второе чтение в Палате представителей, был одобрен Советом Республики в декабре прошлого года. Поправки в закон о приватизации также рассмотрены обеими палатами парламента в конце 2018 года.

Как сообщила Канопацкая, 13 марта состоялось заседание профильной депутатской комиссии, на котором рассматривались возражения президента по проектам законов об инвестициях и приватизации.

«Эти два проекта были подготовлены депутатами нашей комиссии. Работа, начатая еще прошлым созывом, была долгой и тяжелой, процедура разработки и согласования законопроектов достаточно сложная и излишне зарегулированная в нашей стране. Но, наконец, проекты готовы, внесены в повестку сессии, приняты нижней палатой, одобрены верхней и отправлены на подпись президенту. Который их... не подписывает, — пишет парламентарий. — Проекты законов о приватизации и инвестициях, которые так ждало бизнес-сообщество, которые назывались прорывными для экономики Беларуси, остановлены возражениями президента».

Депутаты, которые разрабатывали законопроекты, по мнению Канопацкой, «должны горой за них стоять».

«Тем более, проекты приняты всем Национальным собранием! Но нет. Они голосуют за согласие с возражениями президента и перечеркивают одновременно и свою работу, и поддержку других депутатов и сенаторов. Но ведь проекты были приняты на прошедшей сессии единогласно. В такой ситуации преодолеть возражения президента не сложно», — считает Канопацкая.

«Я все еще не перестаю удивляться существующей системе законодательной власти в Беларуси. Какими же нужно быть зависимыми депутатами от исполнительной власти, чтобы вот так, за один миг уничтожить огромную и важную для всей страны работу, причем собственную работу! Президент ведь тоже может ошибаться. Почему же вы не хотите отстоять свою позицию в открытой дискуссии с главой государства», — возмущается парламентарий.