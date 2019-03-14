«Перспектива» призывает вернуть ИП право покупать товары за границей за наличную валюту

Республиканское общественное объединение «Перспектива» обратилось к властям с просьбой вернуть белорусским индивидуальным предпринимателям возможность рассчитываться наличной иностранной валютой за приобретаемые за рубежом товары.

Обращение за подписью председателя объединения Анатолия Шумченко направлено в Администрацию президента, Совет министров и Национальный банк. Текст письма опубликован на сайте «Перспективы».

Речь идет о постановлении Нацбанка № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», которое вступило в силу 1 марта. Помимо прочего оно отменяет возможность использования наличной иностранной валюты в расчетах между белорусским юридическим лицом или ИП и иностранным юридическим лицом по договорам, предусматривающим экспорт.

В Нацбанке пояснили, что белорусские ИП на территории другого государства могут рассчитываться за приобретаемые товары иностранной валютой с зарубежными физическими лицами, но с юридическими лицами — только в безналичном порядке.

В обращении к властям руководство «Перспективы» сообщило, что 6 марта в Нацбанк было направлено письмо с просьбой разъяснить, «имеет ли право ИП розничной торговли с 1 марта 2019 года покупать за наличный расчет в России товары в целях ведения предпринимательской деятельности в Беларуси», а также какая ответственность предусмотрена за подобные операции, если такого права они не имеют. Ответа финансового регулятора пока нет.

10 марта предпринимательское объединение обратилось к вице-премьеру Александру Турчину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Ответ от чиновника пока не поступил.

«Национальный банк принял ошибочное и противоречивое постановление № 612 относительно ИП розничной торговли, без широкого обсуждения и учета специфики работы данного сектора экономики, — считают в «Перспективе». — Это просчет сотрудников Нацбанка, который они же и должны в оперативном и срочном порядке исправить! Поэтому при подготовке ответа на запрос РОО «Перспектива» призываем Нацбанк ответственно подойти к этому вопросу и откорректировать постановление таким образом, чтобы ИП розничной торговли имели право, как и ранее, использовать наличную иностранную валюту для расчетов за пределами Республики Беларусь по сделкам, предусматривающим импорт».

«Ответ Нацбанка иного характера, если не будет дано право на разрешение покупать за наличный расчет товары за рубежом, спровоцирует существенное падение объемов налоговых платежей в бюджет в марте и последующих месяцах этого года от ИП, в части уплаты ввозного НДС и не только. Также увеличится вероятность стихийных акций протеста в регионах, которые будут иметь негативный политический фон для действующей власти: возможная и основная их причина — это невозможность вести свой малый бизнес и полный паралич работы почти для всех ИП. А в случае применения контролирующими органами санкций за нарушение валютных операций для ИП от 100 до 200 базовых величин вообще может произойти взрыв недовольства по цепной реакции, который будет иметь самые непредсказуемые последствия», — добавили авторы обращения.

«Перспектива» призвала правительство «в срочном порядке исправить ошибку Нацбанка» и решить проблему наличных расчетов за рубежом при покупке товаров в пользу индивидуальных предпринимателей.

Шумченко сообщил БелаПАН, что, по информации «Перспективы», 14 марта в Минске состоится совещание Нацбанка и Министерства по налогам и сборам по данному вопросу.