«Славянский базар» окупается на 90%

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» на 87-90% является самоокупаемым, сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий 14 марта на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН.

Открытие «Славянского базара в Витебске» в 2018 году

«Мы решаем ежегодную задачу по самоокупаемости. Частично мы финансируемся из областного и республиканского бюджета. Без этой поддержки фестиваль не мог бы развиваться, но на 87-90% это мероприятие самоокупаемое. В том числе за счет привлечения частного крупного и мелкого бизнеса, спонсорской помощи, а также партнерских пакетов», — сообщил Лапицкий.

По его словам, продажа билетов покрывает около 60% затрат. «Это основной наш источник финансирования», — заметил директор фестиваля.

В свою очередь, как отметил министр культуры Юрий Бондарь, «бытует мнение, что этот фестиваль бесконечно из года в год финансируется и дотируется из бюджета».

«Это не так. Существует модель, куда идут бюджетные средства. Мы ежегодно проводим конкурс молодых исполнителей и детский конкурс. Это святое дело, на которое планирует и тратит средства Министерство культуры. Мероприятие направлено на поддержку молодежного творчества, на то, чтобы зажигались новые звезды. Минкультуры не уйдет из этой ниши, это наша святая обязанность финансировать этот конкурс», — сказал министр.

Также, по его словам, на фестиваль выделяются средства из бюджета Союзного государства. «Традиционно пройдет на фестивале День союзного государства, и мы очень благодарны поддержке из бюджета Союзного государства на те мероприятия, которые мы проводим ежегодно. В этом году состоится грандиозный концерт, посвященный 50-летию ансамбля «Песняры». В нем примут участие как белорусские артисты, так и российские, и других республик, потому что творчество «Песняров» — это наше национальное достояние», — сообщил Бондарь.

По его словам, концерты, которые проходят в амфитеатре, на других площадках «действуют сегодня на принципах самоокупаемости». «Это доходы от продажи билетов и спонсорские средства, которые поступают на расчетный счет фестиваля. Интерес наших спонсоров и партнеров год от года возрастает. Но работать с партнерами надо. И дирекция обосновывает, на что будут потрачены спонсорские средства, на какие цели потрачены, какие проекты поддержаны. Оказывается адресная спонсорская помощь, среди спонсоров — ведущие белорусские компании, которые делают данные пожертвования осознанно», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, в этом году фестиваль «Славянский база в Витебске» пройдет с 11 по 15 июля. В его рамках состоится около 200 мероприятий на различных площадках, в том числе джазовые вечера, выступления кавер-групп, белорусских артистов, балета на льду из Санкт-Петербурга, спортивный массовый забег, театральные постанови, концерты звезд эстрады и оперных исполнителей, КВН, этно-групп и другое.