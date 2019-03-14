Когда нет военной кафедры: студентам дадут новую возможность отдать долг родине

В Беларуси готовится указ президента, который позволит проводить военную подготовку студентов вузов, где нет военных кафедр, сообщил на пресс-конференции 14 марта в Минске начальник управления военного образования Министерства обороны Игорь Слуцкий.

«В каждом университете открыть военную кафедру проблематично — очень дорого, — сказал он. — Сейчас в Министерстве образования прорабатывается указ главы государства о сетевой подготовке, который позволит обучать студентов не только того учреждения высшего образования, где имеется военная кафедра как штатная структура, но и иных учреждений образования в рамках единого законодательного органа, допустим, Минобразования или Министерства транспорта и коммуникаций».

«Я думаю, что в этом году указ будет подписан главой государства, а ратифицирован — в следующем году», — добавил представитель Минобороны.

В беседе с корреспондентом БелаПАН Слуцкий пояснил, что механизм планируется реализовать следующим образом: студенты вузов, где нет военных кафедр, смогут получать военную подготовку в тех учебных заведениях, где такая кафедра есть.

«Но при определенных условиях. Во-первых, должна быть определенная подчиненность, например если оба университета находятся под эгидой Министерства образования. Во-вторых, между ними должны быть заключены договоры, поскольку есть момент с возмещением денежных средств. Подготовка — это и преподаватели, часы, материально-ресурсное обеспечение. В указе будет образец типового договора», — пояснил он.

Также на пресс-конференции Слуцкий сообщил о некоторых новшествах, которые будут внедрены в работу военных кафедр белорусских вузов. В частности, министерства обороны и образования внесли изменения в совместное постановление, регламентирующее работу таких кафедр, и увеличили время подготовки офицеров запаса и младших командиров до 200 часов. Соответственно наборы на военные кафедры будут начинаться на полгода раньше обычного.

По словам представителя Минобороны, невозможно сравнивать степень подготовки тех, кто окончил Военную академию, и тех, кто проходил подготовку на военных кафедрах гражданских вузов, однако при поступлении на службу в войска на контрактной основе такие офицеры имеют равные права и преференции.

Количество мест на военных кафедрах, сказал Слуцкий, ежегодно меняется. «Мы работаем не вслепую, а системно, — пояснил он. — Мы смотрим, сколько нам через пять, шесть, семь лет понадобится кадров — действующих и в запасе. Поэтому каждый год цифры меняются».

Вместе с тем желающих поступить на военную кафедру очень много, и критерии отбора на них остаются прежними.

«Первое — здоровье, это однозначно. Они должны принести справку и пройти весь ценз, соответствовать тем критериям, которые обозначены в наших приказах. Плюс ко всему нужно учесть успеваемость. Чем парнишка-студент лучше успевает, тем быстрее и проще его научить — он быстрее обрабатывает информацию, анализирует, делает правильные выводы. Для нас это очень важно», — подчеркнул Слуцкий.