На «Славянском базаре» зрителей ждут новшества

В этом году на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» впервые состоится объединенный европейский национальный отбор участников конкурса молодых исполнителей, сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий 14 марта на пресс-конференции в Минске.

«Новинкой этого года является объединенный европейский отбор, который пройдет 16 марта в Риге. В нем примут участие певцы из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Норвегии, Швейцарии. И там мы уже будем смотреть участников, которые будут представлять свои национальные интересы, свои страны», — сообщил Лапицкий.

По словам директора фестиваля, только на латвийский отбор подано 98 заявок. «Это говорит, что к «Славянскому базару» есть интерес и у него есть большое будущее», — считает руководитель.

«Также впервые в истории фестиваля мы провели большой отбор участников в Великобритании, в Лондоне. Приняло участие порядка 30 человек. И это отбор, который уже был финальным. Выбрали одного участника. От всех стран заявки мы принимаем до 1 апреля. Стоит отметить, что в этом году на конкурсе не будет полуфинала. Жюри возглавит Тамара Гвердцители», — сообщил Лапицкий. При этом, заметил он, все отборы проходят и на национальном уровне.

Директор фестиваля также сообщил, что финал белорусского национального отбора впервые состоится в Орше 16 марта и пройдет в формате гала-концерта. Бороться за право представить Беларусь на форуме будут два десятка финалистов, прошедших предварительные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы. «Провести в Орше финал — это, по-моему, гениальная идея. У нас уже есть заявки на последующие годы, и это тоже не Минск. Фестиваль будет популяризироваться тогда, когда он будет идти в регионы», — считает Лапицкий.

В свою очередь министр культуры Юрий Бондарь отметил: «Мы видим своей задачей развитие культуры не только в столице, но и в регионах. Очень хороший повод провести это мероприятие в Орше. Мы создаем новую традицию. Теперь отборы будем проводить в регионах. Сегодня, как пример, города борются на конкурсной основе за право носить высокое звание культурной столицы».