«Не нужно однозначно относиться к этим 150 баллам». Как поступают в Военную академию

Критерии набора в гражданские вузы и Военную академию нельзя сравнивать, заявил на пресс-конференции 14 марта в Минске начальник управления военного образования Министерства обороны Игорь Слуцкий, отвечая на вопрос БелаПАН о необходимости повышения проходного балла при поступлении в Военную академию, который остается одним из самых низких среди вузов Беларуси.

По словам Слуцкого, различия начинаются задолго до этапа непосредственного поступления в вузы. Так, если вступительная кампания для абитуриентов гражданских вузов начинается с централизованного тестирования, которое традиционно проводится летом, заявления на поступление в Военную академию начинают принимать уже 1 апреля.

«Окончательный профессиональный отбор начинается 11 апреля — это тоже экзамен для тех людей, которые поступают, — сказал представитель Минобороны. — Они (абитуриенты. — БелаПАН.) сдают психофизику. Мы не набираем людей со стороны, тех, в ком мы впоследствии ошибемся. Для нас самый худший вариант в том, если мы возьмем невменяемого человека. Будет гораздо больше вреда, чем мы возьмем, допустим, человека с небольшими баллами».

«Потом он должен сдать физическую подготовку. <…> Кроме того, нужно здоровье. Ни для кого не секрет, что здоровье у ребят у нас падает со страшной силой — все сидят в компьютере, едят хот-доги. Соответственно, когда мы начинаем проверять здоровье, от общего числа хорошо если 30% подходит под наши критерии, хотя они не самые жесткие», — добавил Слуцкий.

Потом, по его словам, абитуриенты сдают централизованное тестирование и отдают сертификаты в военное учебное заведение, куда они написали заявление. С этого момента начинается очередной конкурсный отбор на основании результатов тестирования.

«120 баллов, много это или мало? — задался вопросом представитель Минобороны. — Кто-то говорит, что мало, кто-то говорит — достаточно. Это приговор? Парень здоров, у него хорошая психофизика, физические данные. Баллы не говорят, что он не сможет учиться, это говорит о том, что он просто-напросто лентяй, родители не приучили его учиться. В рамках правового поля мы даем всем возможность поступить в военное учебное заведение».

Нередки примеры, когда абитуриенты, поступившие в Военную академию с низкими результатами централизованного тестирования, начинают усердно учиться, сообщил он. «Я участвую в наборе, смотрю на отрока, который набрал 150 баллов, — вроде здоровый красивый парень, — привел пример Слуцкий. — Говорит, мол, справлюсь, товарищ полковник. А потом через четыре года я с удовольствием жму ему руку — передо мной стоит уже лейтенант, у которого совершенно другой взор. В выписке из диплома — нормальные, превосходные оценки. Для нас он более важен, потому что он смог победить себя».

«Поэтому не нужно однозначно относиться к этим 150 баллам и говорить, что это приговор. Ну а тот, кто не справился, у нас жесткий критерий — три двойки, сессия и, извините, вы нам не подходите», — подытожил начальник управления военного образования Минобороны.