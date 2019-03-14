В ЕАЭС обсудили перспективы промышленной кооперации

Перспективы реализации кооперационных проектов в Евразийском экономическом союзе обсуждены 13 марта в Москве на встрече министров промышленности стран — членов ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, во встрече приняли участие председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин, министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян, министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Саркисян подчеркнул, что для формирования единого экономического пространства в ЕАЭС «не хватает согласованных политик, в том числе в сфере промышленности».

«В первую очередь мы предлагаем разработать модульные законы, которые мы можем рекомендовать в качестве лучших практик и в дальнейшем использовать их на уровне национальных законодательств. Во-вторых, мы считаем необходимым проведение исследований, насколько законодательные акты в сфере промышленности разнятся между собой, чтобы избегать появления новых препятствий. И, наконец, в новых сферах деятельности, в цифровой экономике мы будем создавать новое законодательное поле и предлагаем ориентироваться именно на союзные законодательные акты», — отметил он.

Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что в ЕАЭС началась работа над первыми кооперационными проектами в сферах ювелирного и светодиодного производства. Кроме того, ЕЭК работает над концепцией евразийского предприятия, которая «по аналогии с европейским опытом позволит заинтересовать страны в реализации совместных проектов».

Как отметил Субботин, страны союза значительно продвинулись в приоритетных отраслях промышленности, к примеру, в сельхозмашиностроении успешно решаются вопросы субсидирования совместных предприятий, развиваются новые производства в рамках меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии, создается инжиниринговый центр по станкостроению. Для финансирования кооперационных проектов есть возможность использовать средства Евразийского банка развития, добавил он.

«Наша общая задача — создание конкурентоспособной продукции под единым брендом, с которой мы сможем выходить на рынки третьих стран. Для этого нам нужны скоординированные усилия», — считает Субботин.

В вою очередь российский министр Мантуров отметил, что «в силу объективных причин в каждой стране развиты разные производства и в рамках ЕАЭС нужно искать то, что объединяет все страны»: «К примеру, нет страны, которая не производит ювелирную продукцию. Это действительно та сфера, которая представляет интерес для всех».

Министры также обсудили перспективы страновой кооперации в области производства узлов и комплектующих для сельскохозяйственной и строительной техники и другие вопросы.

Отсутствие общей промышленной политики в ЕАЭС в последние годы неоднократно критиковалось белорусской стороной. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко в интервью телеканалу СТВ 24 февраля выразил недовольство по поводу неравных условий на общем рынке союза.

«Мое неудовлетворение вызывают те подходы, которые сегодня существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство доступа в продажу техники к потребителям. Справедливости, скажу, пока в этом вопросе нет, тут еще предстоит горячая глубокая работа», — отметил вице-премьер.