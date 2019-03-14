Игрок команды Лукашенко обрушился с жесткой критикой на Захарова

Игрок команды президента, занимающий должность тренера по физподготовке в ХК «Динамо-Минск» Даниэль Корсо резко высказался о главкоме столичной «Юности» Михаиле Захаровом.

Михаил Захаров / Фото ХК «Юность-Минск»

По словам канадца, Захаров является настоящим эгоистом: «Только «я, я, я». Никакого уважения к окружающим. Мне никогда не понять, когда тренер орет матом на своих подопечных. Когда переделывают за бешеные деньги командный автобус, где урезают места хоккеистов для того, чтобы в нем была комнатка для тренера. Если команда проигрывает, ответственность перекладывается на подопечных. А как только побеждает — это заслуга тренера. Никогда не понять, когда коуч получает больше хоккеиста —Кроме этого, Корсо поставил под сомнение тот факт, что Захаров регулярно признается лучшим тренером Беларуси: «Он не работает в КХЛ или где-то еще в сильнейших лигах мира. Может, ждет предложения из НХЛ. Но я не уверен, что за океаном генменеджеру понравится, что коуч будет пить чай и разговаривать по телефону во время тренировок».