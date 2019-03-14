Норвегия выиграла супермикст на чемпионате мира по биатлону

Команда Норвегии стала победительницей одиночной смешанной эстафеты, которая прошла 14 марта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

За победителей бежали Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройзланд (0+6).

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Второе место с отставанием в 13,4 секунды заняла команда Италии в составе Доротеи Вирер и Лукаса Хофера (0+5). Бронзовые медали у команды Швеции, которую представляли Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон (0+8;+20,0).

Команда Беларуси в составе Анны Сола и Владимира Чепелина показала 16-й результат. Белорусские биатлонисты избежали штрафных кругов, использовав на двоих девять дополнительных патронов (Сола — 7, Чепелин — 2). Проигрыш чемпионам составил 2 мин. 52, 8 секунды.

Всего на старт гонки вышло 28 команд, пять из них были сняты с дистанции досрочно за проигрыш лидеру на круг.

В медальном зачете по-прежнему лидирует команда Норвегии — 3 золота, 3 серебря, 1 бронза. Далее следуют Германия — 2-1-2, Швеция — 1-0-1, Словакия — 1-0-0, Украина — 1-0-0, Италия — 0-2-1, Болгария — 0-1-0, Россия — 0-1-0, Франция — 0-0-3.

15 марта на чемпионате мира выходной, а 16 марта пройдут две классические эстафеты. Завершится турнир 17 марта гонками с общего старта.