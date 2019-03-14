Теплеет: в пятницу воздух прогреется до +10°С

В последний день рабочей недели погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Пот прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Ночью в некоторых регионах, а днем в большей части страны выпадут осадки.

Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, днем местами по республике сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная в середине дня +5..+10°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.