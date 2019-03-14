Оппозиция подала в суд на Мингорисполком за отказ в проведении акции у оперного театра

Представители правоцентристской коалиции и Белорусской социал-демократической партии (Грамада) 13 марта подали жалобу в суд Московского района Минска на отказ Мингорисполкома в проведении 24 марта акции у оперного театра, посвященной Дню Воли. Об этом БелаПАН сообщил председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По словам Губаревича, движение «За Свободу», БСДП (Грамада) и Объединенная гражданская партия подавали в Мингорисполком две заявки на проведение митинга возле оперного театра по случаю 101-й годовщины провозглашения БНР.

При этом в СМИ, отметил он, была анонсирована лишь одна из них, которая намечалась на 25 марта. О заявке на воскресенье они специально не давали никакой информации в СМИ, пояснил политик.

Официальной причиной отказа городских властей в проведении акции 25 марта на площади Парижской Коммуны стало распространение информации о предстоящем митинге в СМИ (закон запрещает анонсировать массовое уличное мероприятие до получения разрешения).

По аналогичной причине, сообщил Губаревич, власти отказали и в проведении акции 24 марта, о которой не было никакой информации в СМИ. Таким образом, по его словам, в своей жалобе в суд они просят признать отказ Мингорисполкома противоречащим законодательству.

Напомним, в связи с запретом властями акции 25 марта у оперного театра активисты 7 марта направили обращение в Мингорисполком с просьбой об установке памятной доски, посвященной 100-летию Белорусской Народной Республики, и организации 25 марта церемонии ее торжественного открытия с проведением митинга. Ответ на заявку от городских властей еще не поступил.

Празднование Дня Воли также готовят Партия БНФ и культурная площадка «Арт Сядзіба». 16 января они подали в Мингорисполком заявку на проведение митинга-концерта 24 марта на стадионе «Динамо», однако во время «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что никаких акций на «Динамо» не будет.

Он предложил организаторам собраться на площади Бангалор, которая специально отведена властями для проведения уличных акций. 4 марта Партия БНФ и «Арт Сядзіба» направили в горисполком новую заявку на проведение митинга-концерта в центре города у площади Свободы или у Дворца спорта.