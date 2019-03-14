Продолжается розыск молодого минчанина: собирается поисковая группа

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Продолжается поиск 21-летнего Владислава Левинштейна, который пропал, возвращаясь из Кореличского района в Минск.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» собирает группу для поиска в субботу. Как отмечается, место сбора волонтеров 10:45 (выезд в 11:00) на остановке общественного транспорта по выезду из города в районе станции метро «Могилевская».

Отряд предупреждает, что потенциальные поисковики должны быть соответсвующе одеты («лес»), иметь с собой термос с горячим питьем, дождевик, а также сменную обувь и сменные носки, перекус, фонарь.

Контактное лицо Кристина (+375293868985).

 

 
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Тэги: пропал человек Персона: Владислав Левинштейн Город: Минск

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