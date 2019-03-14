Белорусской армии не хватает офицеров

На сегодня укомплектованность Вооруженных сил Беларуси офицерскими кадрами составляет 95-96%, сообщил на пресс-конференции 14 марта в Минске начальник управления военного образования Министерства обороны Игорь Слуцкий.

Фото из архива пресс-службы президента

«Сейчас укомплектованность наивысшая, по большому счету, даже со времен Советского Союза и Белорусского военного округа. Это говорит о том, что наша система существует и достаточно хорошо и эффективно функционирует», — отметил он.

По словам представителя Минобороны, в Военной академии готовят будущих офицеров более чем по 60 специальностям. На военных факультетах гражданских вузов страны ведется подготовка более чем по 20 специальностям, еще столько же доступны для белорусских военных, которых направляют на обучение в вузы Министерства обороны России.

Система военного образования в Беларуси начинается с довузовской подготовки граждан к военной службе — в Минском суворовском военном училище, а также в восьми кадетских училищах.

«Далее она реализуется в рамках первой ступени высшего образования, результат освоения первой ступени — офицер тактического уровня образования, — сказал Слуцкий. — Вторая ступень высшего образования — практико ориентированная магистратура на факультете Генерального штаба в рамках подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней, а также научно ориентированная магистратура. После вузовского образования идет подготовка научных работников высшей квалификации — адъюнктура и докторантура. Кроме того, у нас успешно функционирует дополнительное образование взрослых — мы проводим различные курсы на базе Военной академии».

Военную подготовку в рамках системы высшего образования в Беларуси проводят, в первую очередь, в Военной академии, а также на военных факультетах семи гражданских вузов — БГУ, БГУИР, БНТУ, Белорусской академии авиации, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле и Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Младших командиров и офицеров запаса также готовят на пяти военных кафедрах различных вузов страны.

По словам замначальника по учебной работе Военной академии Владимира Суши, о качестве образования можно судить по тому факту, что «другие государства выбирают систему подготовки именно Вооруженных сил Беларуси, их граждане обучаются не только в Военной академии, но и у коллег — начальников военных факультетов».

«Наш давний партнер — Венесуэла — активно продолжает обучение. Учатся у нас военнослужащие Социалистической Республики Вьетнам, которые также очень высоко отзываются о качестве подготовки. Учатся военнослужащие Китайской Народной Республики, уже несколько лет на плановой основе присылают офицеров именно на оперативно-тактический уровень подготовки», — отметил он.

Суша сообщил, что точная численность иностранных курсантов и стоимость их обучения является «конфиденциальной информацией и коммерческой тайной».

По его словам, с момента образования Минского высшего инженерного зенитно-ракетного училища и Минского высшего политического училища, правопреемницей которых является Военная академия, было подготовлено почти пять тысяч иностранных военнослужащих.

«С момента образования академии в 1995 году мы подготовили более полутора тысяч человек. Основные страны — Венесуэла, Казахстан, Вьетнам, Китай. Лаос учился в свое время, африканский континент был представлен», — добавил представитель Военной академии.